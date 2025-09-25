3 shenjat më me fat dhe më të pafavorshme sipas Brankos – 25 Shtator 2025

Yjet e ditës së 25 shtatorit 2025 sjellin surpriza dhe energji të ndryshme për çdo shenjë.
Branko tregon se disa shenja do të ndriçohen nga fat dhe harmoni, ndërsa të tjera do të përballen me prova që kërkojnë durim dhe kujdes.
Ja cilat janë më të favorizuarat dhe cilat duhet të jenë më të kujdesshme.
🌟 Shenjat më me Fat
Demi (21 prill – 20 maj)
Demi gëzon ndikimin pozitiv të Venusit, që sjell stabilitet dhe butësi në dashuri. Marrëdhëniet në çift përjetojnë momente afërsie dhe qetësie, ndërsa beqarët mund të marrin një ftesë të papritur me potencial për një lidhje serioze. Në punë, një projekt që ishte ndalur rifillon të ecë falë këmbënguljes. Shëndeti përmirësohet dhe energjia është e qëndrueshme. Fjala kyçe është stabiliteti, që lejon rritje pa humbur rrënjët.
Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)
Shigjetari hyn në një fazë plot entuziazëm dhe lëvizje. Ditën e 25 shtatorit parashikohen mundësi për udhëtime, bashkëpunime të reja dhe takime stimuluese për beqarët. Çiftet rigjejnë freski dhe spontanitet në marrëdhënie. Në punë, krijimtaria sjell ide të vlefshme, të cilat duhen përqendruar që të japin fryte. Shëndeti përfiton nga aktiviteti fizik dhe kontaktet me natyrën. Fjala kyçe është zgjerimi, që hap horizonte të reja personale dhe profesionale.
Ujori (21 janar – 19 shkurt)
Ujori përjeton një ditë të mbushur me frymëzim dhe ide të ndritshme. Në dashuri, çiftet thellojnë dialogun, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një takim të veçantë, ndryshe nga të zakonshmit. Në punë, idetë inovative hapin mundësi të reja, me guximin si faktor kyç. Shëndeti përmirësohet duke ndjekur interesa krijuese dhe duke çliruar mendjen nga kufizimet. Fjala kyçe është risi, që udhëheq drejt hapësirave të reja dhe horizonteve të guximshme.
—
⚠️ Shenjat më të Pafavorshme
Dashi (21 mars – 20 prill)
Dashi duhet të ngadalësojë ritmin. Energjitë e Marsit sjellin tension dhe mund të lindin keqkuptime në dashuri, sidomos nga dëshira për më shumë qartësi. Në punë, një pengesë e papritur mund të krijojë vonesa, por durimi është ilaçi më i mirë. Shëndeti kërkon pushim dhe kujdes për gjumin. Fjala kyçe është durimi, që i lejon Dashit të shmangë impulsivitetin dhe të rikthejë ekuilibrin.
Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)
Akrepi përballet me një ditë të mbushur me intensitet dhe pasione të forta. Në dashuri, lidhjet thellohen, por xhelozia ose kërkesa për kontroll mund të sjellë tensione. Beqarët përjetojnë takime magnetike, por jo të lehta për t’u menaxhuar. Në punë, vendosmëria jep rezultate, por mund të lindin përplasje me kolegët. Shëndeti kërkon kujdes, pasi energjia shpenzohet shpejt. Fjala kyçe është thellësia, që fton të shikohet përtej sipërfaqes dhe të shmanget dramatizimi i tepruar.
Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)
Virgjëresha ndjen nevojën e madhe për rregull dhe qartësi. Në dashuri, çiftet kërkojnë siguri emocionale, ndërsa beqarët rrezikojnë të gjykojnë me nxitim dhe të humbasin mundësi të vlefshme. Në punë, precizioni shpërblehet, por perfeksionizmi i tepruar mund të bëhet pengesë. Në shëndet, shfaqet lodhje mendore, që mund të kapërcehet me pushim dhe ritëm të rregullt. Fjala kyçe është rendi, por jo deri në kufijtë e ankthit. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
