Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Arbër Hoxha dhuron asist në Europa League, fiton Roma, barazon Betis
Transmetuar më 25-09-2025, 07:20

Ndeshjet e Europa League dhuruan emocione të mëdha. Roma triumfon 1-2 ndaj Nices, në ndeshjen e luajtur në Francë.

Golat e Ndicka dhe Mancini i dhuruan fitoren italianëve, ndërsa goli i Moffit në krahun tjetër, shërbeu vetëm për statistikë.

Spikat barazimi 2-2 i Betis ndaj Nottingham, ndërsa Braga-Feyenoord përfundoi 1-0.

Arbër Hoxha ishte protagonist me asist te Dinamo Zagrebit, në suksesin 3-1 ndaj Fenerbahces. Freiburg kaloi 2-1 Basel, Malmo-Ludogorets u mbyll 1-2 dhe Crvena Zvezda-Celtic përfundoi 1-1.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...