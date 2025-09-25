Parashikimi i motit për sot, 25 shtator 2025

Vendi ynë që në orët e para të mëngjesit do të jetë nën ndikimin e vranësirave të shumta, të cilat pritet të jenë dominante përgjatë gjithë 24-orëshit duke gjeneruar rrebeshe shiu si fillim në veriperëndim dhe gradualisht përfshijnë të gjithë territorin e vendit, herë pas – here shoqëruar me erë të fortë.
Parashikohet që orët e pasdites dhe në vijim të sjellin ndërprerje të përkohshme të reshjeve në të gjithë vendin.
Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie të tyre duke u luhatur nga 8°C vlera më e ulët deri në 31°C vlera më e lartë në rang vendi.
Era do të fryjë e mesatare deri e fortë duke arritur shpejtësinë mbi 55 km/h nga drejtimi jugor, për pasojë në brigjet detare do të krijohen dallgë 4 – 5 ballë.
