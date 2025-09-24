‘U përhap si rrjeta e merimangës në gjithë Divjakën’! Rrëfehet viktima e skemave zhvatëse

TIRANË- Inside Story ka udhëtuar në këto zona para aksioneve të konkretizuara me arrestime nga Policia, duke tentuar të investigojë dhe të flasë me persona që ishin vetë pjesë e skemave të ndryshme. Në Divjakë, një pjesë shumë e madhe e qytetit, por edhe stafi i Bashkisë ishin e përfshirë në një skemë e tillë. ‘Divjakë ishte e përhapur, te 70% ka qenë funksional.
Nuk është joshje, thoshte njëri që do të futesh me 1 milion lekë, ke kaq %. Nisje lojën me 8 a 10 mijë lekë. Më pas duhej të bëje 5 persona të tjerë të më rritej % e lekut dhe fitimit.
Kjo shkonte si puna e merimangës. Ai tjetri duhej të shinte sërish që t’i rritej % e fitimit dhe kështu zëre se u infektuan të gjithë’ u shpreh viktima e mashtrimit online.
Ky zotëri ishte vetëm njëri nga shumë personat që kanë luajtur në Divjakë. Ai pranon se skema është përhapur si rrjetë merimange.
“Ka qenë ose përmes personave fizikë, të rekirutuar në Lushnje dhe Divjakë. Duke i dhënë aty paratë dhe po atje kanë marrë kthimin. Një mënyrë tjetër për ata që kanë dijeni është përdorur exchange Binancen ndërmjet personave që duan të investojnë dhe personave që kanë krijuar këtë skemë mashtruese”, u shpreh Denisa Kele, eksperte kriptomonedhash.
“Nëse unë kam shtuar 3 vetë, këta 3 shtojnë nga 3. Unë përfitoj nga 12 %. Sa më poshtë shkon skema, aq më shumë përfitoj unë. Sa më poshtë të jenë, aq më pak fitojnë dhe shumicën e kohës dhe fare”, u shpreh Tomi Kallanxhi, ekspert IT.
I intervistuari ynë pranon se një pjesë e personave që fitonin, pra ata që ishin karremi për të thithur të tjerë, shkonin në Kosovë për ti tërhequr, duke qenë se kriptot nuk janë të legalizuara në Shqipëri. Një moment mjaft i dyshimtë ky i denoncuar edhe nga deputeti socialist Erjon Braçe. Madje, në postimet e shumta ku denonconte këtë skemë, ai iu drejtua edhe kryeministrit Albin Kurti për të dhënat që vinin nga Kosova.
“Shkonin në Kosovë që i merrnin shumica. Një pjesë brenda rrjetit ishte që unë arrija të fitoja pikë dhe ti kaloja ty, i merrja lekët në dorë. Shumica kështu ka funksionuar këtu”, u shpreh viktima e mashtrimit online.
