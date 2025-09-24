Del emri i personit që u qëllua për vdekje me thikë në Durrës

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 24-09-2025, 20:58
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë mbrëmje në Durrës.
Mësohet se bëhet fjalë për një viktimë dhe ai është Valbon Beqiraj.
Policia shprehet se ai ka plagë me thikë. Ende nuk është përcaktuar nëse është vrasje apo vetëvrasje.
