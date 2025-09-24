Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Seferi ‘shpërthen’ në Turqi, dopietë e sulmuesit kuqezi
Transmetuar më 24-09-2025, 20:52

Taulant Seferi protagonist. Sulmuesi i Kombëtares ka realizuar dopietë me Bodrumspor, në ndeshje ne Ligës së Parë Turke, ndaj Vanspor.

Goli i parë i tij erdhi në minutën e 21-të, teksa gjatë zhvillimit të një goditje këndi, Seferi përfitoi në maksimum, duke dërguar topin në rrjetë.

Në të 61-tën, 28-vjeçari “tundi rrjetën” për herë të dytë. Në këtë sezon, ai shkon në kuotën e 5 golave, në 6 ndeshje të luajtura.

Kjo formë e Seferi është një sinjal i qartë për teknikun e Kombëtares, Sylvinho, para sfidës me Serbinë.

