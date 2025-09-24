Seferi ‘shpërthen’ në Turqi, dopietë e sulmuesit kuqezi

Taulant Seferi protagonist. Sulmuesi i Kombëtares ka realizuar dopietë me Bodrumspor, në ndeshje ne Ligës së Parë Turke, ndaj Vanspor.
Goli i parë i tij erdhi në minutën e 21-të, teksa gjatë zhvillimit të një goditje këndi, Seferi përfitoi në maksimum, duke dërguar topin në rrjetë.
Në të 61-tën, 28-vjeçari “tundi rrjetën” për herë të dytë. Në këtë sezon, ai shkon në kuotën e 5 golave, në 6 ndeshje të luajtura.
Kjo formë e Seferi është një sinjal i qartë për teknikun e Kombëtares, Sylvinho, para sfidës me Serbinë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd