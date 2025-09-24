Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ndërpritet ndeshja e Kupës së Italisë, lojtarët nxitojnë drejt dhomave të zhveshjes
Transmetuar më 24-09-2025, 20:36

Kupa e Italisë zbriti në fushë sot për të luajtur ndeshjet e radhës. Sfida mes Veronës dhe Venezias, e zhvilluar këtë pasdite, u ndërpre për pak çaste.

Në stadiumin “Bentegodi” nisi një shi i papritur, çka detyroi arbitrin Calzavara t’i dërgojë që të gjithë në dhomat e zhveshjes.

Gjithsesi, pas përmirësimit të situatës, ndeshja rifilloi. Kujtojmë që rezultati aktual në Verona-Venezia është 0-0.

