Përleshje me sende të forta në Durrës, lëndohen disa persona mes tyre edhe një grua

Transmetuar më 24-09-2025, 20:18
Një sherr me sende tëforta ka ndodhur këtë pasdite në qytetin e Durrësit.
Si pasojë e ngjarjes së pakëndëshme janë dëmtuar disa persona ku mes tyre është edhe një grua.
Policia ndodhet në vendngjarje duke kryer veprimet për procedimin e personave të përfshirë dhe arsyen e sherrit. Sipas informacioneve të lënduarit janë dërguar në spital për trajtimin mjekësor.
