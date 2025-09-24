Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Përleshje me sende të forta në Durrës, lëndohen disa persona mes tyre edhe një grua
Transmetuar më 24-09-2025, 20:18

Një sherr me sende tëforta ka ndodhur këtë pasdite në qytetin e Durrësit.

Si pasojë e ngjarjes së pakëndëshme janë dëmtuar disa persona ku mes tyre është edhe një grua.

Policia ndodhet në vendngjarje duke kryer veprimet për procedimin e personave të përfshirë dhe arsyen e sherrit. Sipas informacioneve të lënduarit janë dërguar në spital për trajtimin mjekësor.

