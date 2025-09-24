Pas takimit në selinë rozë Rama mbledh për kafe ekipin

TIRANË- Pas mbledhjes në selinë rozë socialistët janë ulur ka zgjedhur të konsumojë një kafe. Siç shihet edhe nga fotot, të pranishëm janë Edi Rama, Ogerta Manastirliu, Blendi Gonxhja, Andis Salla, Mirela Kumbaro, Petrit Malaj, Iris Luarasi, Pirro Vengu, Mimi Kodheli, Luljeta Bozdo, Lindita Nikolla, Besfor Lamallari, e te tjerë.
Rama foli në këtë mbledhje në kuadër të zhvillimeve të fundit për zgjedhjet e parakohshme në Tiranë pas shkarkimit të Erion Veliajt. Gjithashtu Kryeministri përmendi edhe patronazhistët, për të cilët tha se me zi po presin të hakmerren ndaj përqeshjeve të bëra nga opozitarët.
