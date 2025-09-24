Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Dha dorëheqjen nga posti i kryebashkiakut të Vlorës/ Dredha uron pasardhësin e tij: Kam bindjen që Elis Halili do të bëjë më të mirën
Transmetuar më 24-09-2025, 19:58

TIRANË- Ish-kryetari i Bashkisë së Vlorës, Ermal Dredha është takuar ditën e sotme me pasardhësin e tij, Elis Halili. Me anë të një postimi në rrjetin social Facebook, Dredha uroi Halilin për marrjen e detyrës dhe shprehu besim të plotë në kapacitetin e Halilit dhe ekipit të tij.

"Me bindjen dhe besimin që do të bëjë më të mirën për qytetin, i uroj Elisit dhe gjithë ekipit, punë të mbarë në mirëmbajtjen dhe zhvillimin e Vlorës së bukur!" shkruan Ermal Dredha.

