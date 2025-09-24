Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Erion Isai merret i pandehur nga SPAK
Transmetuar më 24-09-2025, 15:43

Struktura e Posaçme Antikorrupsion ka vendosur të marrë të pandehur kryetarin e bashkisë së Kolonjë, Erion Isai, bëjnë të ditur burime nga SPAK, raporton noa.al.

Mësohet se Isai akuzohet për shpërdorim detyre dhe shkelje të barazisë në tendera dhe ankande publike.

Bashkë me aktorin e dikurshëm janë marrë të pandehur edhe 6 zyrtarë të rangut më të ulët të bashkisë së Kolonjë. Të gjashtë akuzohen edhe për falsifikim dokumentesh.

Bëhet fjalë për tenderin e ujësjellësit të Ersekës si dhe për tenderin e rrugës që lidh Korçën me Ersekës, një pjesë e të cilës u shkatërrua shpejt.

Më herët në janar Isai u paraqit në SPAK, për herë të dytë pasi ishte thirrur edhe vitin e kaluar./noa.al

