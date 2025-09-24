Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shtrenjtohen apartamentet. BSH: Për 6 muaj, çmimet janë rritur me mbi 41 për qind
Transmetuar më 24-09-2025, 15:16

Apartamentet në Shqipëri janë shtrenjtuar ndjeshëm edhe gjatë këtij viti.

Sipas një analize të Bankës së Shqipërisë për tregun e pasurive të paluajtshme, në periudhën janar-qershor 2025 çmimet e apartamenteve u rritën mesatarisht me 41.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Në kryeqytet, rritja ka qenë më e moderuar, duke shënuar një rritje prej 32%, ndërsa çmimet më të larta janë regjistruar përgjatë zonave bregdetare, të cilat sipas raportit kanë kaluar edhe nivelin e Tiranës.

Megjithëse sipërfaqja e ndërtimit ka pësuar një rënie të lehtë, kërkesa për banesa ka mbetur e qëndrueshme.

Banka e Shqipërisë thekson se numri i pronave të pashitura ka rënë ndjeshëm, por koha mesatare e shitjes është zgjatur për shkak të zhvillimeve në treg.

Burimi kryesor i financimit për blerjen e apartamenteve vijojnë të mbeten kreditë bankare.

Ndërkohë, vitet e fundit një pjesë e konsiderueshme e transaksioneve në tregun e pasurive të paluajtshme kryhet nga të huajt dhe diaspora shqiptare.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...