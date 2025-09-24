Rrëmbehet një person në Sarandë. Policia në kërkim të dy të dyshuarve

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 24-09-2025, 14:49
SARANDË- Një person është rrëmbyer mbasditen e sotme në Qafë Gjashtë në Sarandë. Ndërkohë policia ka identifikuar dy personat e dyshuar dhe po vijojnë kërkimet për arrestimin e tyre.
Megjithatë ende nuk dihen detaje të tjera lidhur me ngjarjen, por grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të plota.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd