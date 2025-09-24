Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Beteja për Tiranën, Rama thërret në Kryeministri nënkryetarët e Bashkisë, Ristanin dhe Manastirliun
Transmetuar më 24-09-2025, 13:32

Pa u bërë 24 orë nga shkarkimi i Erion Veliajt, në selinë e kryeministrisë, kreu i qeverisë Edi Rama ka zhvilluar një takim me katër nënkryetarët e bashkisë dhe kryetaren e komanduar, Anuela Ristani.

Në takim, ishte edhe drejtuesja politike e PS për Tiranën, Ogerta Manastirliu, që është njëherësh kandidate zyrtare për zgjedhjet e pjesshme për Tiranën.

Nuk dihet me saktësi se për çfarë u fol, por mendohet se organizimi i këtyre zgjedhjeve mund të jetë tema kryesore.

