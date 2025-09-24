Berisha publikon foton e Vangjush Dakos nga burgu: Trajtim special, me celular në dorë

Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka publikuar një denoncim ditën e sotme.
Me anë të një postimi në Facebook, Berisha publikon një foto të ish-kryebashkiakut socialist Vangjush Dako teksa është rikthyer në burg.
Në foto duket Dako i shtrirë në krevat me telefon në dorë dhe pranë tij është edhe i arrestuari tjetër Ron Shqopa.
Postimi i Plotë:
Trajtim special! Pershendetje Dr, Vangjush Dako sëbashku me drogaxhiun Ron Shqopa ne qeli dhe me celular ne dore!
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd