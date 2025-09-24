Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Berisha publikon foton e Vangjush Dakos nga burgu: Trajtim special, me celular në dorë
Transmetuar më 24-09-2025, 13:09

Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka publikuar një denoncim ditën e sotme.

Me anë të një postimi në Facebook, Berisha publikon një foto të ish-kryebashkiakut socialist Vangjush Dako teksa është rikthyer në burg.

Në foto duket Dako i shtrirë në krevat me telefon në dorë dhe pranë tij është edhe i arrestuari tjetër Ron Shqopa.

Postimi i Plotë:

Trajtim special! Pershendetje Dr, Vangjush Dako sëbashku me drogaxhiun Ron Shqopa ne qeli dhe me celular ne dore!

