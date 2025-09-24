Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Tmerr në Sarandë! U bul’lizua nga bashkëmoshatarët, 15-vjeçarja ndërmer aktin ekstrem
Transmetuar më 24-09-2025, 12:47

Një e mitur vetëm 15 vjeç ka tentuar t’i japë fund jetës duke u hedhur nga kati i katër i banesës së saj në Sarandë.

15-vjeçarja aktualisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ajo nuk ka mundur të bjerë në tokë pasi është penguar nga tenda e katit më poshtë.

Sipas burimeve policore shkak për ngjarjen ka qenë bullizimi nga shokët, ndërsa adoleshentja është dërguar me urgjencë drejt Traumës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...