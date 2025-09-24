Tmerr në Sarandë! U bul’lizua nga bashkëmoshatarët, 15-vjeçarja ndërmer aktin ekstrem

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 24-09-2025, 12:47
Një e mitur vetëm 15 vjeç ka tentuar t’i japë fund jetës duke u hedhur nga kati i katër i banesës së saj në Sarandë.
15-vjeçarja aktualisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ajo nuk ka mundur të bjerë në tokë pasi është penguar nga tenda e katit më poshtë.
Sipas burimeve policore shkak për ngjarjen ka qenë bullizimi nga shokët, ndërsa adoleshentja është dërguar me urgjencë drejt Traumës.
