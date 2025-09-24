Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kuvendi miraton me 94 vota pro anëtarët e 11 komisioneve të përhershme
Transmetuar më 24-09-2025, 12:20

Kuvendi i Shqipërisë ka nisur punimet e rregullta për legjislaturën 2025-2029, dhe deputetët e Partisë Socialiste janë ndarë në komisionet parlamentare përkatëse.

Nga Ekonomia te Çështjet e Brendshme, përfaqësuesit socialistë mbajnë pozita kyçe si kryetarë, nënkryetarë apo sekretarë në shumicën e komisioneve.

Milva Ekonomi drejton Komisionin për Ekonominë, ndërsa Ulsi Manja kryeson Komisionin për Çështjet Ligjore. Në Komisionin për Çështjet e Brendshme dhe Mbrojtjen, kryetar është Bledar Çuçi, me Olta Xhaçkën nënkryetare.

KOMISIONET PARLAMENTARE 2025 -2029

Komisioni për Ekonominë, Punësimin dhe Financat

Milva Ekonomi Kryetare

Erion Braçe Nënkryetar

Zamira Sinaj Sekretare

Admir Kadeli

Adi Qose

Elton Korreshi

Antoneta Dhima

Zëvendësues

Aulona Bylykbashi

Ceno Klosi

Ermal Pacaj

Komisioni për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike

Ulsi Manja Kryetar

Damian Gjiknuri Nënkryetar

Aurora Mara Sekretare

Ermal Pacaj

Olsi Komici

Zegjine Caushi

Erjona Ismaili

Aulona Bylykbashi

Zëvendësues

Bledi Como

Xhenis Cela

Erjo Mile

Komisioni për Çështjet e Brendshme dhe Mbrojtjen

Bledar Çuçi Kryetar

Olta Xhaçka Nënkryetare

Ilirjan Pendavinji Sekretar

Hysen Buzali

Agron Malaj

Bujar Rexha

Aurora Mara

Zëvendësues

Romina Kuko

Arkend Balla

Ardit Bido

Brunilda Mersini

Komisioni për Edukimin, Shkencën dhe Sportet

Evis Kushi Nënkryetare

Hatixhe Konomi Sekretare

Ogerta Manasterliu

Alma Selami

Ana Nako

Lindita Nikolla

Zamira Sinaj

Zëvendësues

Etleva Budini

Erjo Mile

Komisioni për Shëndetësinë dhe Mirëqenien Sociale;

Eduard Shalsi Nënkryetar

Enriketa Jaho Sekretare

Vasil Llajo

Brunilda Mersini

Ani Dyrmishi

Asfloral Haxhiu

Hysen Buzali

Zëvendësues

Olta Xhacka

Ilir Pendavinji

Loer Kume

Klodiana Spahiu

Komisioni për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm

Anila Denaj Kryetare

Ceno Klosi Nënkryetar

Ilva Gjuzi Sekretare

Klevis Jahaj

Ornaldo Rakipi

Vullnet Sinaj

Besa Spaho

Zëvendësues

Bora Muzhaqi

Hatixhe Konomi

Antoneta Dhima

Komisioni për të Drejtat e Njeriut dhe Mjetet e Informimit Publik

Iris Luarasi Nënkryetare

Ardit Bido Sekretar

Ramion Kurti

Etleva Budini

Kiduina Zaka

Piro Dhima

Arbjan Mazniku

Zëvendësues

Sara Mila

Alma Selami

Komisioni për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural

Blendi Klosi Kryetar

Fadil Nasufi Nënkryetar

Saimir Hasalla Sekretar

Agron Gaxho

Genti Lakollari

Tërmet Peçi

Ornaldo Rakipi

Zëvendësues

Ana Nako

Kiduina Zaka

Ilirian Pendavinji

Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën

Erion Malaj Nënkryetar

Arkend Balla Sekretar

Xhenis Çela

Loer Kume

Skënder Pashaj

Klodiana Spahiu

Ramion Kurti

Zëvendësues

Admir Kadeli

Evis Kushi

Marjana Koceku

Komisioni për Evropën dhe Punët e Jashtme

Igli Hasani Kryetar

Bora Muzhaqi Nënkryetar

Marjana Koçeku Sekretar

Sara Mila

Ervin Hoxha

Romina Kuko

Taulant Balla

Klodiana Spahiu

Zëvendësues

Iris Luarasi

Skënder Pashaj

Vasil Llajo

Komisioni për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale

Fatmir Xhafaj Kryetar

Ermal Elezi Nënkryetar

Aulona Bylykbashi Sekretar

Bledi Çomo

Erjo Mile

Onid Bejleri

Erjona Ismaili

Zëvendësues

Erjon Malaj

Saimir Hasalla

