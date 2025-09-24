Horoskopi i Paolo Fox, e mërkurë 24 Shtator 2025

Kjo është një ditë me lëvizje të rëndësishme astrologjike, ku disa shenja përfitojnë nga ndikime të reja pozitive, ndërsa të tjerat duhet të tregojnë kujdes në menaxhimin e marrëdhënieve dhe çështjeve ekonomike.
Hëna e re, pozicionet e Marsit, Jupiterit dhe Venusit sjellin ndryshime të dukshme në energjitë e përgjithshme: disa tensione të ditëve të fundit fillojnë të zbuten, ndërsa marrin formë mundësi për rilindje dhe nisma të reja.
Është një periudhë ku vendosmëria dhe maturia janë thelbësore: ata që dinë të mbajnë qetësi përballë sfidave dhe të shfrytëzojnë momentet e favorshme, mund të ndërtojnë baza të forta si në punë, ashtu edhe në dashuri. Sot më shumë se kurrë vlen të dëgjosh këshillat e yjeve dhe të reflektosh mbi atë që vërtet ka rëndësi.
Dashi
Marsi, planeti udhëheqës i Dashit, nuk është më në kundërshtim. Është një aspekt i rëndësishëm që duhet theksuar me saktësi: ky ndryshim astrologjik lejon të rikuperosh energji dhe krijimtari që më parë dukeshin të bllokuara. Kohët e fundit ke përjetuar një fazë tensioni pikërisht për shkak të këtij kundërshtimi, por tani hapen mundësi të reja si në planin personal ashtu edhe në atë profesional. Idetë që kishe lënë pezull mund të rikthehen dhe të zhvillohen, duke përfituar nga një klimë që favorizon nismën dhe vendosmërinë. Je i prirur të vihesh në lojë, të vlerësosh sfida të reja, të marrësh në dorë projekte që mund të sjellin ndryshime të rëndësishme në jetën tënde.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Megjithëse përmirësimi do të jetë më konkret në ditët në vijim, një farë tensioni mbetet, pikërisht sepse ajo që po ndërmerr tani është e rëndësishme. Përgjegjësitë shtohen dhe sfidat e reja kërkojnë përqendrim dhe angazhim. Jupiteri në pozicion të kundërt tregon nevojën për të rregulluar çështjet ekonomike dhe bilancet, duke kërkuar rigorozitet dhe kujdes në shpenzime dhe llogari. Është një periudhë që teston aftësinë tënde për të reaguar ndaj pengesave: kur je i përfshirë në atë që të pasionon, arrin të kapërcesh çdo vështirësi falë entuziazmit. Në fushën sentimentale nevojitet durim, sidomos në marrëdhëniet me Gaforren dhe Dashin, ku mund të lindin keqkuptime ose largësi që, edhe pse të justifikueshme, duhen menaxhuar me qetësi dhe tolerancë.
—
Demi
Konfigurimet aktuale astrologjike kërkojnë ndryshime të rëndësishme në anën ekonomike. Tranziti i gjatë i planetëve në pozicion nervoz gjatë muajve të fundit, veçanërisht që nga shkurti, ka shkaktuar shqetësime, bllokime dhe pasiguri. Kanë qenë vonesa, përgjigje të pritura që nuk erdhën, pengesa që e kanë komplikuar rrugëtimin. Tani hapet një fazë ringritjeje: projekte dhe nisma të reja janë të mundshme dhe je i thirrur të shfrytëzosh çdo rast të dobishëm për të përmirësuar situatën tënde materiale. Kjo energji duhet shfrytëzuar për të planifikuar të ardhmen me më shumë kujdes, duke mësuar nga gabimet e bëra më parë.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Një nga prioritetet e periudhës është edhe të shërosh plagët e vjetra, të zgjidhësh çështje që nuk janë sqaruar kurrë plotësisht, sidomos në planin financiar. Shumë kanë pësuar humbje, kanë pasur ndjesinë se janë mashtruar ose vjedhur edhe në fillim të korrikut, kanë qenë të detyruar të përballen me shpenzime të papritura. Që nga fillimi i muajit të kaluar ky shqetësim është ndier fort, por tani klima po ndryshon dhe bëhet më e lehtë të zgjidhen çështjet e hapura. Që nga data 19, edhe sfera sentimentale është bërë më e qartë dhe më e menaxhueshme: problemet mund të përballen dhe të sqarohen. Nëse ke nevojë të marrësh një përgjigje ose një siguri, është momenti i duhur për të bërë një kërkesë, sepse kushtet janë optimale dhe ka më shumë transparencë në marrëdhënie.
—
Binjakët
Është e nevojshme të kushtosh më shumë vëmendje çështjeve që lidhen me ndjenjat dhe marrëdhëniet në çift. Venusi ndodhet në pozicion disonant: edhe pse nuk sjell kriza të pakthyeshme mes atyre që e duan sinqerisht njëri-tjetrin, krijon disa shqetësime sidomos në çiftet e reja ose te ata që kanë nisur së fundi një bashkëjetesë ose martesë. Motivimi në këto çifte mbetet i fortë, por presionet dhe provokimet e jashtme rrezikojnë të prishin harmoninë. Në këtë kontekst, për të shmangur konfliktet, këshillohet të mos i japësh rëndësi thashethemeve dhe tensioneve, duke mbajtur një qëndrim diplomatik dhe të qetë. Për shembull, do të ishte e dobishme të mos sillje problemet e punës në shtëpi.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Mbështetja e Mërkurit në aspekt të favorshëm ofron aftësinë për të komunikuar në mënyrë të qartë, të drejtpërdrejtë dhe bindëse. Kjo do të thotë se mund të përballesh me biseda, edhe ato më të vështirat, me më shumë siguri, duke thënë atë që mendon pa frikë se do të keqkuptohesh. Në momentet e tensionit, shfrytëzo aftësinë në dialog për të sqaruar menjëherë çdo keqkuptim dhe për të ecur përpara pa mëri. Edhe nëse lindin pengesa në rrugën emocionale, fjala dhe qartësia janë armët më të mira për të rikthyer ekuilibrin dhe qetësinë brenda marrëdhënieve që kanë rëndësi për ty.
—
Gaforrja
Java hapet me disa zhgënjime, të shkaktuara pjesërisht nga ndikimi i Hënës së re, e cila sjell me vete një klimë astrologjike të rënduar. Nën këtë qiell të veçantë mund të ndihesh sikur je nën një lupë më të madhe ose përballesh me presione shtesë. Vëmendja është e drejtuar mbi ty dhe çdo veprim merr më shumë dukshmëri; për këtë arsye çdo rezultat ose përgjigje që nuk ka qenë në përputhje me pritshmëritë ka sjellë dyshime ose pakënaqësi. Prania e provokimeve, sidomos mes së hënës dhe së martës, ka rritur ndjesinë e shqetësimit.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Megjithë vështirësitë fillestare, paraqitet një mundësi ringritjeje. Megjithatë, je ende në pritje të një situate çliruese që do të sjellë qartësi dhe siguri, veçanërisht në fushën e punës. Klima astrologjike aktuale, në fakt, peshon mbi çështjet profesionale, duke gjeneruar frikë ose pasiguri që mund të reflektohen edhe në jetën sentimentale. Ka nga ata që kanë marrë një detyrë të përkohshme duke zëvendësuar dikë tjetër, të tjerë kanë nisur një program që duhet rishikuar. Është e rëndësishme të mos lejojmë që këto dyshime të na pushtojnë: duke vepruar me durim dhe duke kërkuar konfirmime në fakte, mund të rifitosh gradualisht ekuilibrin dhe të përballosh me guxim edhe komplikimet e mundshme në marrëdhënie që mund të shfaqen.
—
Luani
Është e nevojshme të ecësh përpara pa hezitim: periudha aktuale ofron një kuadër astrologjik të favorshëm. Të lindurit nën shenjën e Luanit janë aktualisht mes shenjave më të privilegjuara në absolut. Jo vetëm që gjysma e dytë e vitit 2025 paralajmëron zhvillime pozitive, por edhe në vitin 2026 mund të shfrytëzohen mundësi të rëndësishme. Prej kohësh kam mundur të vërej se si Luani është i orientuar drejt suksesit, për të arritur rezultate falë mbështetjes së ndikimeve astrologjike, dhe e ardhmja duket se konfirmon këtë prirje për rritje dhe progres. Çdo vit, gjatë verës, shkruaj librin me parashikimet e vitit pasardhës që më pas botohet në nëntor, dhe mund të them se fati i Luanit do të vazhdojë përmes mundësive konkrete, që mund të lindin papritur dhe nga disa drejtime, si personale ashtu edhe profesionale.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Yjet mund të favorizojnë padyshim mundësi të reja dhe të japin shtysë nismave, por është thelbësore të kujtohet se faktori përcaktues mbetet aftësia e veprimit dhe angazhimi personal. Yjet mund të sugjerojnë rrugën dhe të tregojnë periudhat më të favorshme, por më pas duhet të shfrytëzosh në maksimum rastet e ofruara, duke vepruar me vullnet dhe pragmatizëm. Në këtë kontekst, edhe fusha sentimentale kthehet të luajë një rol qendror. Kush ka nisur një marrëdhënie në shtator mund të shohë që historia përparon dhe forcohet. Mjedisi është i favorshëm si për marrëdhënie të sapolindura, ashtu edhe për konsolidimin e lidhjeve ekzistuese; krijohet një klimë e përshtatshme si për takime të reja, ashtu edhe për forcimin e dashurive të tashme.
—
Virgjëresha
Qielli aktual dallohet sepse ofron kushte ideale për të rizbuluar rëndësinë e dashurisë dhe emocioneve. Prej shumë kohësh ishe i zhytur në çështje pune, me mendjen të pushtuar vazhdimisht nga mijëra shqetësime dhe tensione të ndryshme. Tani, megjithatë, ke filluar të kuptosh se nuk mund të arrihet gjithmonë përsosmëri, sidomos në çështje që lidhen me sferën praktike dhe marrëdhëniet ndërpersonale. Kur je i rrethuar nga njerëz që nuk përmbushin pritshmëritë, shpesh gjëja më e mirë është të lësh pas atë që nuk shërben më dhe të fillosh t’u japësh vlerë aspekteve sentimentale dhe emocioneve të sinqerta që shfaqen spontanisht.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Kjo periudhë, e favorizuar nga prania e Venusit në shenjë, ofron dritë jeshile si për ndjenjat, ashtu edhe për emocionet e reja që mund të lindin papritur. Marrëdhëniet që konsolidohen në këtë fazë mund të kenë një rëndësi të veçantë, të destinuara të zgjasin në kohë. Kush del nga një ndarje ka mundësi të nisë histori të reja ose të gjejë forcë të re në marrëdhënie afatgjata. Për më tepër, edhe kush nuk kishte menduar kurrë të përfshihej, mund të ndeshet me takimin me një person intriguese dhe tërheqës, një njohje që do të sjellë freski dhe risi në sferën emocionale, duke thyer ritmet dhe skemat e zakonshme. Nëse pastaj ekziston një marrëdhënie prej vitesh dhe ajo është ende e vlefshme, do të jetë e mundur të forcohen themelet e saj.
—
Peshorja
Tensionet në fushën e punës në këtë periudhë duhen konsideruar krejtësisht normale, sidomos për shkak të Mërkurit aktiv në shenjë, por të kufizuar nga katrori i Jupiterit. Ky kombinim sjell faza të alternuara, ku arrihen përparime, por pasohen nga bllokime ose hapa të vegjël pas. Kush ka ndryshuar fushë profesionale, grup pune, program apo rol në muajt e fundit, mund të ketë vënë re se pritshmëritë e ndryshimit janë përmbushur vetëm pjesërisht. Shpesh, Peshorja ka prirjen t’i përshtatet tepër të tjerëve, duke ruajtur një qëndrim bashkëpunues edhe kur do të ishte e nevojshme të imponohej. Pastaj, megjithatë, kur kupa mbushet, nuk arrin dot të qëndrosh në heshtje…
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Është e mundur që tashmë prej kohësh të jetë kapërcyer pragu i tolerancës; ke pasur dhe do të kesh reagime të forta, të bujshme: bëhet fjalë për zgjedhje radikale, si largimi nga një ambient i papërballueshëm ose shprehja e hapur e pakënaqësisë sate, duke habitur ata që të rrethojnë. Kjo prirje drejt gjesteve të menjëhershme dhe të prerë mund të krijojë një farë paqëndrueshmërie, por në këtë moment është e rëndësishme të përpiqesh të zbutësh tensionet dhe t’i japësh vetes më shumë hapësirë për dashurinë dhe jetën private, duke lejuar që emocionet pozitive të balancojnë presionet profesionale dhe të rikthejnë qetësinë.
—
Akrepi
Periudha aktuale përfaqëson një fazë shumë të favorshme për gjithçka që lidhet me sferën profesionale. Është momenti ideal për ata që duan të angazhohen realisht në ide dhe projekte të reja pune. Të rinjtë dhe ata që kërkojnë një rinovim mund të mbështeten te mbështetja e yjeve: Jupiteri ndodhet në një pozicion veçanërisht pozitiv dhe stimulues, dhe do të mbetet në aspekt të shkëlqyer deri në muajt e parë të vitit të ardhshëm, duke favorizuar rritjen dhe realizimin.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Paralelisht, edhe në fushën sentimentale hapet një fazë interesante: që nga data 19 e muajit, dashuria ka marrë një perspektivë të re. Kush ka përjetuar pasiguri ose momente tensioni mund të synojë një rikuperim të plotë të stabilitetit dhe të bashkëpunimit brenda çiftit. Në veçanti, situatat e vështira të përballuara në fillim të shtatorit tani mund të kapërcehen. Kjo është pra një periudhë e favorshme për të rindërtuar marrëdhënie, për të kthyer faqe ndaj zhgënjimeve të së kaluarës dhe për t’u hapur sërish ndaj mundësisë për të jetuar ndjenja të thella dhe të kënaqshme.
—
Shigjetari
Në këtë fazë është thelbësore të përqendrohesh në aktivitetet profesionale. Përballja me punën nuk është vetëm e këshillueshme, por një prioritet i vërtetë, veçanërisht duke marrë parasysh se fillimi i vitit solli shumë pritje dhe shpresa, disa prej të cilave mund të mos kenë gjetur përmbushje të plotë. Për ata që kanë vazhduar në të njëjtën rrugë, duke mbajtur të njëjtat detyra ose programe, duhet pranuar se, sidomos në këto kohë, të arrish të ruash një bazë të qëndrueshme përbën tashmë vetë një arsye kënaqësie dhe një gjendje avantazhi; në një kontekst të përgjithshëm kompleks për të gjithë, ti gjithsesi dallohesh!
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Kënaqësia e muajve të fundit, dhe gjithsesi deri në qershor, nuk ka arritur nivelet e dëshiruara: mund të kesh ndjerë mungesën e asaj shtyse inovative që shpresoje, ose që situatat kanë kërkuar më shumë përshtatje dhe më pak hapësirë për eksperimentim. Do të dëshiroje të bësh diçka tënden, që të lirojë një pasion – mund të punosh mbi këtë. Në dashuri, kuadri paraqet disa pasiguri, ndonjëherë të shkaktuara nga një largësi fizike ose nga një distancë emocionale dhe psikologjike. Duhet t’i kushtosh vëmendje mënyrës së komunikimit, të zgjedhësh fjalët e duhura për të shmangur keqkuptimet, sidomos në marrëdhëniet me Virgjëreshën dhe Binjakët. Ky është një moment ku veprimi me kujdes dhe takt është thelbësor për të ruajtur ekuilibrin në marrëdhëniet sentimentale dhe familjare. Kush së fundmi ka pasur një fëmijë ose përgjegjësi më të mëdha familjare ndien një hendek që rritet, mendon se po angazhohet shumë më tepër se partneri…
—
Bricjapi
Panorama astrologjike aktuale vë në qendër emocionet e sinqerta, duke treguar mundësinë për Bricjapin që të përjetojë përvoja të rëndësishme nga pikëpamja emocionale. Shpesh kjo shenjë ka prirjen të vërë në plan të parë punën dhe përgjegjësitë praktike, e bindur se siguria ekonomike dhe stabiliteti janë themeli për çdo rritje tjetër, edhe në fushën sentimentale. Është një qasje që buron nga natyra si shenjë toke: mendohet se vetëm një bazë e fortë lejon të përballosh sfidat e jetës pa rrezikuar tepër, si në biznes ashtu edhe në dashuri. Dita e sotme fton të thellosh temën e ndjenjave…
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Je një person që u ofron garanci dhe mbrojtje të tjerëve, por tani je pikërisht ti që kërkon dikë që di të të ofrojë siguri dhe mirëkuptim. Java nuk ka nisur në mënyrën më të mirë, ndoshta për shkak të një ngjarjeje të papritur ose një situate që të ka lënë i habitur dhe ka ndryshuar rrjedhën e ditëve të hënës dhe të martës. Megjithatë, kuadri është drejt përmirësimit: shfaqen mundësi për të jetuar ndjenja të thella, marrëdhënie më të sinqerta dhe për të ndarë emocione autentike me ata që ke afër. Në këtë moment, hapja ndaj përvojave të reja shoqërohet me kërkimin e sigurisë në marrëdhënien në çift, duke e bërë këtë fazë të çmuar për të rifituar ekuilibrin e brendshëm.
—
Ujori
Është e rëndësishme për Ujorin të ecë me rigorozitet në vlerësimin e çështjeve ekonomike. Burimet, edhe pse në një gjendje të pranueshme, kërkojnë gjithsesi kujdes, sidomos përballë vonesave të mundshme në pagesa, në rinovime kontratash ose në përgjigje ndaj propozimeve për bashkëpunim. Puna në këtë periudhë shpesh shoqërohet me tensione: vonesat mund të jenë të shpeshta dhe përfaqësojnë një pengesë për realizimin e projekteve që po ndiqen, ndërsa ambienti profesional është i përshkuar nga pasiguri të përhapura. Ndoshta je pikërisht ti që dëshiron të ndryshosh, por ka vonesa…
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Është një moment ku idetë e mira nuk mungojnë, por duhet të bësh mirë llogaritë përpara se të përfshihesh në situata të rënda për kredi, hua ose blerje të kushtueshme. Është e nevojshme të jesh i kujdesshëm edhe në komunikim, të shmangësh polemikat dhe të mos lëshohesh pas fjalëve që mund të gjenerojnë keqkuptime ose mosmarrëveshje. Nga pikëpamja sentimentale, opozita e mëparshme e Venusit është zgjidhur: kjo sjell një qartësi të re në marrëdhëniet në çift dhe ofron mundësinë për të rikuperuar qetësi dhe stabilitet në sferën emocionale. Duke qenë një periudhë transformimesh, është thelbësore të kapësh çdo mundësi për të gjetur sërish harmoninë si në ndjenja, ashtu edhe në aktivitetet e përditshme.
—
Peshqit
Emocionet luajnë një rol kryesor në këtë periudhë, të shoqëruara nga një sërë risi që duken të favorshme falë edhe ndikimit dinamik të Hënës. Ditët në vijim do të karakterizohen nga mundësi të reja: në nivel pune ka aktivitete për t’u menaxhuar me sukses dhe një angazhim të madh energjie; tashmë ke grumbulluar një sërë detyrash dhe përgjegjësish që kërkojnë vëmendje, shpejtësi dhe përkushtim të vazhdueshëm për t’u përfunduar në mënyrë efektive. Për ata që punojnë në fushën e spektaklit, në kontakt me publikun, ky është një moment i madh krijimtarie dhe rëndësie.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Në planin emocional, megjithatë, situata paraqet ndërlikime shtesë, për shkak të pozicionit të kundërt të Venusit. Jo domosdoshmërisht pritet një krizë e vërtetë, por ka gjasa që të duhet të kujdesesh për një person të afërt që aktualisht gjendet në një gjendje dobësie ose ka nevojë për mbështetje. Në fakt, gjendesh i pezulluar mes dy detyrash: nga njëra anë të vazhdosh të përballosh angazhimet e marra në të kaluarën dhe nga ana tjetër të jesh realisht i pranishëm për ata që kanë nevojë për ndihmën dhe ndjeshmërinë tënde. Në veçanti, nëse ke të bësh me një familjar që nuk është mirë. Të gjesh një ekuilibër midis përgjegjësive ndaj vetes dhe kujdesit ndaj të tjerëve është vendimtare për të kapërcyer periudhën pa tensione të tepërta. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd