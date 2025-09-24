Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Trump sulmon OKB-në, i thotë Evropës se “vendet tuaja po shkojnë në ferr” në fjalimin para Asamblesë së Përgjithshme
Transmetuar më 24-09-2025, 08:40

Presidenti Donald Trump u rikthye në Kombet e Bashkuara për t’u mburrur me të dhënat e tij në politikën e jashtme, duke e fryrë rolin e tij herë pas here, dhe për t’u sulmuar ashpër ndaj këtij organi botëror.

Ai e paralajmëroi Evropën se përballet me shkatërrim nga politikat e "përbindëshit me dy bishta" mbi migracionin dhe energjinë e gjelbër.

Presidenti amerikan Donald Trump kritikoi Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe i paralajmëroi vendet evropiane se “po shkojnë në ferr”, gjatë një fjalimi në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.

Ai tha se OKB-ja nuk po arrin të përmbushë potencialin e saj dhe se institucionet ndërkombëtare, sipas tij, nuk po adresojnë problemet themelore që po përballen kombet.

"Në një periudhë prej vetëm shtatë muajsh, unë kam përfunduar shtatë luftëra ‘të pafundme’… Asnjë President apo Kryeministër – dhe asnjë vend tjetër – nuk ka bërë kurrë diçka të ngjashme… Është për të ardhur keq që unë duhej t’i bëja këto gjëra në vend që t’i bënin Kombet e Bashkuara – dhe për fat të keq, në të gjitha rastet, Kombet e Bashkuara as nuk u përpoqën të ndihmonin", tha presidenti.

Trump e përdori këtë fjalim për të kritikuar politikën globale dhe për të theksuar vizionin e tij për sigurinë dhe rendin ndërkombëtar.

