Mbappé, 7 gola në 6 ndeshje

SPANJE – Ndeshjet e para të sezonit të ri janë luajtur tashmë dhe sulmuesit më me përvojë kanë filluar të vendosin ritmin.
Gara për ‘Trofeun Pichichi’ 2025-26 ka filluar tashmë dhe Kylian Mbappé, ‘mbreti’ i golashënuesve në fuqi, është i vendosur ta mbajë kurorën e tij.
Francezi e fitoi çmimin në vitin e tij të parë me Real Madridin, pasi shënoi 31 gola dhe e ka filluar këtë sezon të ri me të njëjtin oreks të pangopur.
Renditja ‘Pichichi’ 2025-26
Mbappé tani kryeson tabelën me shtatë gola, i ndjekur nga Ferran Torres dhe Muriqi, të dy me nga katër. Ja beteja për golin më të mirë:
Mbappé – 7 gola
Ferran – 4 gola
Muriqi – 4 gola
Etta Eyong – 4 gola
Liso – 3 gola
Francezi ka lënë gjurmë në pesë ndeshje të ndryshme: ai shënoi kundër Osasunas, shënoi dy gola kundër Oviedos, gjeti rrjetën kundër Real Sociedad, gjithashtu ndaj Espanyolit dhe sot kundër Levantes (Real Madridi fitoi 4-1). Ai tani ka 38 gola në LaLiga dhe synon 191 që grumbulloi në Ligue 1 me Monacon dhe PSG.
Mbappé, lider i golit në sezonin e tij të parë në Real Madrid
Kylian Mbappé u bë golashënuesi më i mirë në LaLiga 2024-25 pas një sezoni të shkëlqyer. Francezi nga Real Madridi e mbylli sezonin me 31 gola , katër gola përpara Robert Lewandowski-t, i cili dështoi të ruante ritmin e tij në pjesën e fundit.
Për pjesën më të madhe të turneut, polaku i Barcelonës ishte golashënuesi më i mirë. Megjithatë, vrapimi i fundit i Mbappés ishte shkatërrues. Ai përshpejtoi kur kishte më shumë rëndësi, shfrytëzoi rënien e Lewandowskit – e cila u ngadalësua edhe nga shqetësimi fizik – dhe në fund e kurorëzoi veten si ‘mbreti’ i ri i golashënuesve.
Mbappé, “pronari i golit” në La Liga, shënon golin
Vendi i tretë i shkoi Ante Budimir. Sulmuesi i Osasunës shënoi 21 gola dhe ia mbajti rrugën Alexander Sørloth, i cili përfundoi i katërti me 20 gola, pas një sezoni të suksesshëm me Atlético-n.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd