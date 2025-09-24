E njohur ndër shqiptarë/ Shuhet në moshën 87-vjeçare aktorja Claudia Cardinale

Aktorja Claudia Cardinale ka ndërruar jetë në moshën 87-vjeçare.
Cardinale, një monument i kinemasë së viteve ’60, vdiq të martën në mbrëmje «e rrethuar nga fëmijët e saj» në Nemours, pranë Parisit, ku jetonte, njoftoi në mbrëmje agjenti i saj.
E lindur në Tunis, Claudia Cardinale ka punuar me emrat më të mëdhenj, përfshirë Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil dhe Sergio Leone. «Na lë trashëgiminë e një gruaje të lirë dhe frymëzuese, si në karrierën e saj si grua, ashtu edhe në atë artistike», deklaroi agjenti i saj Laurent Savry.
Sex-symbol, dhe mbi të gjitha aktore e jashtëzakonshme që bëri historinë e kinemasë, Claudia Cardinale ishte diva që nuk e merrte veten seriozisht. Ajo ishte aq e talentuar dhe e fortë sa priste të bëhej shaka në televizion, në kohën e filmit bardh e zi, në sketch-un ku binte në sy duke pretenduar se dinte të luante të gjitha instrumentet e orkestrës, ose duke pranuar propozimin e Alberto Moravia-s që donte ta intervistonte «si një objekt» për revistën Esquire.
Marcello Mastroianni u dashurua pas saj në mënyrë të çmendur në filmin Il Bell’Antonio të Mauro Bolognini: në film, aq sa u bë i paaftë si në romanin e Vitaliano Brancati, dhe edhe në jetën reale. Ajo e refuzoi sepse mendonte se ai përpiqej me të gjitha aktoret, dhe e trajtoi si mik. Nga ajo histori e dështuar, si në set ashtu edhe në jetë, mbetet skena e paharrueshme në litarin e luhatjes.
“Claudina”, e quajnë si Luchino Visconti ashtu edhe Federico Fellini, mjeshtrit e mëdhenj të kinemasë italiane që e zgjodhën për dy kryeveprat e vitit 1963, Il Gattopardo me Alain Delon dhe Burt Lancaster dhe 8½ përsëri me Mastroianni.
Por ndër më shumë se 150 filmat e Claudia Cardinale janë edhe ata të realizuar në Hollywood, ose Le pistolere, ku pretendimet rivaliteti me BB (Brigitte Bardot) dhe CC (Claudia Cardinale) luajnë së bashku, apo western-i i Sergio Leone C’era una volta il West, ose Fitzcarraldo i Herzog me Klaus Kinski.
Një karrierë e jashtëzakonshme, e mbushur me role të ndryshme dhe të paparashikueshme, që ajo e përballoi me përkushtim dhe lehtësi, të cilat i tregoi edhe në intervistën e fundit ekskluzive realizuar në fillim të vitit 2025 për 7 me Stefano Montefiori./ Corriere della Sera
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
