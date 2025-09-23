Rrëfehet “organizatori” i piramidës online XUEX: Nuk detyrova njeri të jepte paratë

Pas arrestimit të agjentëve që reklamonin investimet ne kripto dhe organizatorit që e përhapi platformën kryesisht në zonën e Divjakës, Hetuesit ende nuk e dinë se kush ishte ideatori i kësaj skeme mashtruese që futi në kurth qindra shqiptarë. Nga verifikimet dihet vetëm një emër, Leo Smith.
Ereledio Shebeku i konsideruar si organizator i kësaj skeme mashtruese u vu në pranga në Rinas sapo mbërriti nga Italia ku ndodhej për kurimin e fëmijës së tij.
Ashtu si edhe agjentët e arrestuar më herët, 35-vjeçari nuk ka dhënë detaje në dëshminë e tij duke pretenduar se me këtë platformë u njoh online dhe se nuk ka detyruar askënd për të investuar.
Skema zhvillohej në rrjetin social Telegram, ku nëpërmjet agjentëve prezantohej një platformë ku qytetarët duhet të investonin minimalisht 1 mijë dollarë për tu futur në skemë dhe kishin detyrimin për të anëtarësuar dhe 5 anëtarë të tjerë të cilët po ashtu duhet të paguanin po aq para.
Shebeniku rezulton të jetë i pari që ka nisur këtë piramidë anëtarësimesh. Fillimisht në Divjakë mes të afërmve të tij dhe më pas u shtri edhe në Fier dhe Lushnjë. Nga hetimet ka rezultuar se ai komunikonte me një user me emrin ”Leo Smith” i cili i niste linqe se ku duhej bërë anëtarësimi dhe derdhja e parave si dhe trendet e fitimeve te supozuara.
Por përveç emrit hetuesit nuk kanë mundur dot të mësojnë më tepër. Nga verifikimet e deritanishme dyshohet se numri i të mashtruarve nga kjo piramidë është rreth 600 persona.
