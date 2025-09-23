‘Ekziston mundësia që Erion Veliaj të dalë në arrest shtëpie’! Sula: Ja pse gjykata mund të ndryshojë masën e sigurisë

Ish-deputeti i PD-së, Dashnor Sula teksa komentoi shkarkimin e Erion Veliajt, tha se ky vendim i marrë sot në mbledhjen e Këshillit Bashkiak mund të jetë një marrëveshje për ta liruar atë nga qelia.
I ftuar në emisionin “Log.” në News24, ai shton se ekziston një pikëpyetje e madhe për rolin e Veliajt dhe sugjeron mundësinë e një “gjysmë-loje” në emër të të drejtave të njeriut dhe mos-prishjes së provave gjatë procesit gjyqësor.
Dashnor Sula: “Përse nuk u shkarkua Erin Veliaj gjatë shtatë muajve nën hetim? Sepse në kërkesën që ka pasur SPAK në masën e sigurisë, edhe Gjykata thotë në vendimin e saj se është prishja e provave dhe presioni ndaj dëshmitarëve nëse ai do të ishte kryetar bashkie në detyrë.
Tani që mbaroi hetimi, që do të thotë se nuk ka rrezik më prishja e provave, nuk paraqet më rrezik Erion Veliaj në aspektin juridik, ndërsa në aspektin politik është tjetër gjë. Ka një pikëpyetje të madhe, ai mund të dalë nga burgu. Ekziston, nuk mund të them 100%, një gjysmë loje që gjatë procesit të gjykimit të ketë ndryshim të masës së sigurimit.
Nuk është cudi që të kemi një marrëveshje të të gjithë aktorëve, përjashtuar vetëm SPAK. Sepse nga ana juridike për të prishur provat tani thuajse është zero meqë cështja ka shkuar në gjykatë. Ekziston që gjykata tani të ndryshojë masën e sigurisë, nga arrest me burg, në arrest shtëpie.”
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd