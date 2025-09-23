Rama i hap rrugën Erion Veliajt për daljen nga burgu

Redaksionale NOA.al
Njoftimi që Rama bëri më 11 shtator për zgjedhje të parakohshme në Tiranë, pasoi vendimin sot të Këshillit Bashkiak për t’i propozuar kryeministrit që të shkarkojë kryetarin aktual Erion Veliaj.
Ndërkohë, në fillim të muajit të ardhshëm, Gjykata do të mblidhet edhe një herë për të shqyrtuar kërkesën e radhës së Veliajt për t’iu hequr masa e sigurisë së arrestit në burg pa afat.
Deri sot, çdo përpjekje e Veliajt për të lënë qelinë ka dështuar, pasi gjyqtarët kanë konsideruar të drejtë argumentin e SPAK se lirimi nga burgu në kushtet kur Veliaj është ende kryetar bashkie, mund të ndikojë në prishjen e provave ose dëmtimin e procesit të ngritur nga prokuroria e Posaçme.
Por tani, gjërat kanë ndryshuar. Brenda të enjtes, pritet që ai të shkarkohet përfundimisht në mbledhjen e parë të qeverisë së re.
Ky shkarkim i heq SPAK-ut, armën kryesore që ka pasur deri tani, për të mbajtur Veliajn në burg.
Shtoji kësaj dhe faktin se dosja është kopsitur sipas SPAK dhe tashmë rezulton të jetë dorëzuar në gjykatë, duket se i hapin rrugën lirimit nga burgu të Erion Veliajt.
Ajo që ndodhi shtatë muaj më parë me arrestimin në zyrë të Veliajt, shënoi dhe ndërprerjen e karrierës së tij politike dhe profesionale.
Që në atë kohë u bë e qartë se Veliaj ishte kthyer në kartë e djegur për Ramën, i cili ditët e para ishte dukshëm i shqetësuar për të ardhmen e socialistëve dhe fatin e zgjedhjeve në prag, duke iu sulur SPAK-ut dhe gjykatësve, por shpejt u largua nga kjo strategji dhe e mënjanoi Veliajn dhe jehonën për të.
Zgjedhjet treguan se Rama nuk pësoi asnjë disfatë dhe as ulje numrash në Tiranën e Veliajt, duke e bindur kryesocialistin se lufta që nisi për të, nuk kishte më as fuqi dhe as vlerë.
Ndaj Rama duket se vendosi ti bëjë një dhuratë të fundit Veliajt, për t’i hapur rrugë nxjerrjes nga burgu duke e shkarkuar nga detyra.
Tani, mbetet të shohim nëse gjasat e shtuara për të rifituar lirinë, do të konkretizohen muajin e ardhshëm. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd