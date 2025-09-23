‘Në Kubë nuk ka fare raste autizmi se nuk përdorin Tylenol’! Argumenti i Trump pse paracetamoli shkakton autizëm

SHBA- Presidenti Donald Trump njoftoi të hënën se Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave do të njoftojë mjekët se përdorimi i Tylenol gjatë shtatzënisë mund të shoqërohet me një rrezik shumë të rritur të autizmit.
“Ata po rekomandojnë fuqimisht që gratë të kufizojnë përdorimin e Tylenol gjatë shtatzënisë, përveç nëse është e nevojshme nga ana mjekësore, si për shembull për të trajtuar ethet, nëse nuk mund ta përballojnë dot”, tha Trump.
Me shëndetin e miliona njerëzve në rrezik, ai u bëri thirrje grave shtatzëna të mos përdorin paracetamol.
“Sipas një thashethemi dhe nuk e di nëse është i vërtetë në Kubë nuk kanë paracetamol sepse nuk kanë mundësi ta blejnë. Epo, ata pothuajse nuk kanë fare raste autizmi”, tha Trump.
Ekspertët thonë se ka shkaqe të shumta të autizmit, dhe shkenca që tregon një lidhje midis autizmit dhe Tylenol nuk është e qartë. Pa trajtim, ethet mund të jenë të rrezikshme si për fetusin ashtu edhe për gruan shtatzënë, thonë ekspertët. Rreziqet përfshijnë abort spontan, defekte të lindjes dhe presion të lartë të gjakut.
Në një moment gjatë shtatzënisë, shumica e njerëzve përdorin acetaminofen, i cili shitet nën emrin e markës Tylenol, tregojnë studimet. Acetaminofeni konsiderohet i vetmi opsion i sigurt pa recetë për dhimbjen ose ethet për gratë shtatzëna. Opsione të tjera të zakonshme për lehtësimin e dhimbjes si ibuprofeni ose aspirina me dozë të rregullt mund të rrisin rrezikun e ndërlikimeve serioze gjatë shtatzënisë.
Duke folur nga Shtëpia e Bardhë së bashku me Sekretarin e Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore të SHBA-së, Robert F. Kennedy Jr., Komisionerin e Administratës Amerikane të Ushqimit dhe Barnave, Dr. Marty Makary, Drejtorin e Instituteve Kombëtare të Shëndetit të SHBA-së, Dr. Jay Bhattacharya, dhe Administratorin e Qendrave Amerikane për Shërbimet Medicare dhe Medicaid, Dr. Mehmet Oz, Trump nuk i mbajti vërejtjet e tij për Tylenol gjatë shtatzënisë. Ai mbështeti ndërprerjen e vaksinimit të fëmijërisë dhe madje shtyrjen e vaksinimit të hepatitit B për të porsalindurit, një strategji e shëndetit publik që e solli infeksionin tek fëmijët në prag të eliminimit, deri në moshën 12 vjeç.
