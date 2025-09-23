Këshilli Bashkiak Tiranë shkarkon Erion Veliajn

TIRANË- Këshilli Bashkiak i Tiranës ka votuar sot pro shkarkimit të Erion Veliajt nga posti i kryebashkiakut. Tashmë i takon Këshillit të Ministrave që të miratojë vendimin për shkarkimin e Erion Veliajt nga posti i Kryetarit të Bashkisë Tiranë.
Mbledhja u hap nga kryetarja e Këshillit Bashkiak, Megi Fino e cila tha se vendimi për shkarkimin e veliajt është imponuar nga nevoja urgjente e Tiranës për të pasur një drejtues në krye të punëve.
Urdhëri për shkarkimin e Veliajt u dha fillimisht nga kryeministri Edi Rama gjatë Asamblesë së Partisë Socialiste, ku ai shpalli si kandidate për drejtimin e bashkisë Ogerta Manastirliun.
