Dorëheqja e Spahos, një shqiptare nga diaspora emërohet drejtoreshë e QSUT-së

Në krye të Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” pritet të vendoset Anxhela Paparizo. Burimet bëjnë me dije se ajo do të marrë drejtimin e spitalit më të madh në vend, pas dorëheqjes së Florenc Spahos.
Paparizo është një shqiptare e diasporës, e diplomuar për gazetari dhe aktualisht mban detyrën e nënkryetares së Këshillit të Diasporës për Partinë Socialiste. Prej vitesh ajo jeton dhe punon në Kanada.
Florenc Spaho kishte marrë detyrën më 22 korrik të këtij viti, duke zëvendësuar Donjeta Balin, e cila po ashtu ishte larguar vetëm pak muaj pas emërimit.
