Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Presidenti Macron ndalohet nga policia në rrugë në Nju Jork, ai telefonon Trump: Merre me mend më bllokuan pse po kalon ti!
Transmetuar më 23-09-2025, 15:21

SHBA – Një incident i pazakontë i ka ndodhur Presidentit Macron gjatë vizitës së tij në SHBA. Makina e Presidenti francez Emmanuel Macron u ndalua nga policia e Nju Jorkut në mënyrë që ti siguronte rrugën për kalim Presidentit Trump.

Economic Times raportoi se episodi ndodhi menjëherë pas fjalimit të Macron në sesionin e 80-të të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku ai njoftoi zyrtarisht njohjen e Shtetit të Palestinës nga Franca.

Ngatërresa nxori në pah raportin joformal midis dy udhëheqësve, pavarësisht sfondit serioz diplomatik të takimit në OKB. Më vonë autokolona e Trump u pastrua përfundimisht dhe rruga u hap vetëm për këmbësorët, duke e detyruar Macron të vazhdonte bisedën e tij në këmbë.

“Merreni me mend, po pres në rrugë sepse po kaloni ju” i tha Macron, Presidentit Trump.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...