Alarm Covidi në Shqipëri, mjekët: Po mbipopullon urgjencat!

“Prej një jave jam me simptomat e një gripi, por teksa prisja të përmirësohesha, në ditën e tretë u rëndova deri në frymëmarrje, çka më bëri të mendoj se jam në Covid dhe jo grip. Virusin e kaloi më parë djali i vogël 2 vjeç, më pas bashkëshorti dhe tani unë. Kam 3 ditë me temperaturë 40 dhe jam detyruar të marr serum”, thotë për Gazetasi.al Sonila, 34-vjeç nga Tirana.
Ajo thotë se nuk ka bërë analiza dhe ka menduar ta trajtojë në kushte shtëpie virusin, por mungesa e një terapie dhe një konsulte mjekësore e ka rënduar gjendjen e saj.
COVID-19 po vazhdon të ndryshojë, dhe po ashtu edhe variantet e tij Varianti XFG, i njohur më shpesh si Stratus, është mutacioni më i fundit i virusit COVID-19 që prej disa javësh është përhapur me shpejtësi në të gjithë vendin.
Rastet janë të të gjitha moshave çka ka bërë që urgjencat spitalore të jenë të tejmbushura.
Mjekët e përgjithshëm në qendrat shëndetësore, prej javësh po përballen me fluks pacientësh që paraqiten me simptomat e gripit të stinës, por që nuk është grip pasi sezoni zyrtar nis në muajin nëntor.
Stratus, variant i Covid-19 ka prekur pothuajse çdo moshë, nga fëmijët tek të moshuarit, duke rënduar këta të fundit, sidomos për shkak të temperaturës së lartë dhe prekjes së mushkërive.
Stratus është një formë më e re e virusit COVID-19 që u zbulua për herë të parë në janar 2025 në Azinë Juglindore.
Deri në qershor, varianti ishte përhapur në 38 vende, duke bërë që Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) të përcaktonte Stratus si një “variant SARS-CoV-2 nën monitorim”.
“OBSH po e vëzhgon me kujdes variantin për të mësuar më shumë se si vepron dhe çfarë mund të nënkuptojë për shëndetin tone”, thonë ekspertët e shëndetit publik.
Sipas tyre, shumë simptoma të mutacionit Stratus 2025 janë si versionet e mëparshme të COVID-19.
Simptomat më të shpeshta përfshijnë:
Kollë e vazhdueshme dhe e thatë
Lodhje
Ethe
Disa njerëz gjithashtu mund të vërejnë:
Gulçim
Shtrëngimi i gjoksit
Dhimbje koke dhe dhimbje trupi
Të përziera ose humbje e oreksit
Si ndryshon Stratus nga variantet e tjera të COVID si Nimbus
Në SHBA, rastet e COVID-19 kanë qenë në rritje gjatë gjithë verës, sipas Qendrës për Kontrollin e Sëmundjeve (CDC).
Raportet e lajmeve kanë lidhur dy variante të fundit, Nimbus (NB.1.8.1) dhe Stratus si shkaqet.
Nimbus është shumë infektiv për shkak të aftësisë së tij të fortë për t’u lidhur me qelizat njerëzore dhe ndonjëherë lidhet me një dhimbje të rëndë të fytit.
Stratus shfaq “evazion imunitar shtesë” mbi Nimbus, sipas OBSH-së. Që do të thotë, se ky variant i fundit ka zhvilluar një aftësi pak më të mirë për të shmangur njohjen dhe sulmin nga sistemi imunitar.
Kjo mund ta bëjë më të vështirë për trupin të luftojë virusin, veçanërisht nëse dikush nuk është vaksinuar ose i infektuar më parë.
Mjekët rekomandojnë se nëse jeni prekur me COVID Stratus, izolimi për të paktën pesë ditë pas fillimit të simptomave është i rëndësishëm për të mbrojtur ata përreth jush.
Ndërsa shumica e njerëzve me COVID-19 mund të shërohen në mënyrë të sigurt në shtëpi, ka raste kur kërkimi i kujdesit mjekësor është i rëndësishëm.
Sipas mjekëve, nevojitet të shkoni në urgjencë kur keni dhimbje gjoksi, shtrëngim të vazhdueshëm që nuk largohet, ndjenja trullosje, konfuzim ose probleme për të qëndruar zgjuar, shenjat e dehidratimit të rëndë dhe vështirësi në frymëmarrje që ndihet e rëndë ose po përkeqësohet.
