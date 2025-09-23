Komisioni i Ligjeve rrëzon kërkesën e Veliajt: Nuk do të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak

Tiranë, 23 Shtator 2025 – Kryebashkiaku i pezulluar i Tiranës, Erion Veliaj, nuk do të marrë pjesë në mbledhjen vendimtare të Këshillit Bashkiak, ku pritet të votohet për shkarkimin e tij nga detyra. Vendimi është marrë këtë të martë nga Komisioni i Çështjeve Ligjore dhe Drejtësisë Sociale, i cili rrëzoi kërkesën e paraqitur nga Veliaj për të qenë i pranishëm në seancë.
Veliaj ndodhet në qelitë e paraburgimit që prej 10 shkurtit, pas arrestimit nën akuzat për korrupsion dhe shpërdorim detyre, ndërkohë që përballja e tij me Këshillin Bashkiak vjen pas mungesës së tij të zgjatur në funksionin publik.
Mbledhja e sotme e Këshillit Bashkiak është parashikuar të nisë në orën 16:00, ku do të shqyrtohet propozimi për shkarkimin e tij në bazë të nenit 62 të ligjit “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i cili parashikon ndërprerjen e mandatit të kryetarit të bashkisë në rast të mungesës së pajustifikuar për më shumë se tre muaj pa ndërprerje.
Sipas anëtarëve të këshillit, Tirana prej më shumë se shtatë muajsh ndodhet pa një drejtues të zgjedhur, çka ka sjellë bllokim të funksionimit normal institucional dhe nevojë për zgjidhje të menjëhershme.
Burime pranë Prokurorisë bëjnë të ditur se vendimi për moslejimin e pranisë së Veliajt në seancë është marrë në përputhje me procedurat penale dhe gjendjen aktuale të hetimeve.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd