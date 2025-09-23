Trump: Tylenol (Paracetamoli) shkakton autizmin. Gratë shtatzëna ta shmangin!

Presidenti Donald Trump njoftoi të hënën se Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave do të njoftojë mjekët se përdorimi i Tylenol gjatë shtatzënisë mund të shoqërohet me një "rrezik shumë të rritur të autizmit", pavarësisht dekadave të provave se është i sigurt.
“Ata po rekomandojnë fuqimisht që gratë të kufizojnë përdorimin e Tylenol gjatë shtatzënisë, përveç nëse është e nevojshme nga ana mjekësore”, si për shembull për të trajtuar ethet, “nëse nuk mund ta përballojnë dot”, tha Trump.
Presidenti amerikan pohoi se marrja e paracetamolit, përbërësi kryesor në Tylenol, i njohur gjithashtu në SHBA si acetaminofen, "nuk është i mirë" dhe se gratë shtatzëna duhet ta marrin atë vetëm në raste të etheve ekstreme.
Ekspertët thonë se ka shkaqe të shumta të autizmit, dhe shkenca që tregon një lidhje midis autizmit dhe Tylenol nuk është e qartë.
Pa trajtim, ethet mund të jenë të rrezikshme si për fetusin ashtu edhe për gruan shtatzënë, thonë ekspertët. Rreziqet përfshijnë abort spontan, defekte të lindjes dhe presion të lartë të gjakut.
Në një moment gjatë shtatzënisë, shumica e njerëzve përdorin acetaminofen, i cili shitet nën emrin e markës Tylenol, tregojnë studimet.
Acetaminofeni konsiderohet i vetmi opsion i sigurt pa recetë për dhimbjen ose ethet për gratë shtatzëna. Opsione të tjera të zakonshme për lehtësimin e dhimbjes si ibuprofeni ose aspirina me dozë të rregullt mund të rrisin rrezikun e ndërlikimeve serioze gjatë shtatzënisë.
Duke folur nga Shtëpia e Bardhë, Trump mbështeti ndërprerjen e vaksinimit të fëmijërisë dhe madje shtyrjen e vaksinimit të hepatitit B për të porsalindurit.
"Shumë gjëra të ndryshme po hyjnë në atë foshnjë”, tha Trump, pa dhënë prova të mëtejshme.
Studime të shumta kanë treguar se nuk ka lidhje midis vaksinave dhe autizmit.
