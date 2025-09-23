Prej tre ditësh i zhdukur, babai kërkon ndihmë për gjetjen e djalit 15-vjeçar

Një 15-vjeçar ka humbur kontaktet me familjen prej tre ditësh.
Denoncimin e rastit në Polici e ka bërë babai i adoleshentit i cili ka kërkuar ndihmën e autoriteteve për gjetjen e të birin.
“Në Komisariatin e Policisë Pogradec ka kallëzuar shtetasi A. B., 41 vjeç, banues në Çëravë, se më datën 21.09.2025, është larguar nga banesa, djali i tij 15 vjeç. Po punohet për gjetjen e tij”, njofton policia.
