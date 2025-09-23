Erdogan dhe Mitsotakis takohen sot në New York

Një vit pas takimit të tyre të fundit, përsëri në Nju Jork dhe në një botë krejtësisht të ndryshme pas zgjedhjes së Trump, Kyriakos Mitsotakis dhe Recep Tayyip Erdogan takohen sot në “Shtëpinë e Turqisë”, me takimin e tyre të planifikuar të zgjasë afërsisht 30 minuta.
Sigurisht, askush nuk mund të parashikojë nëse biseda mund të shkojë më tej, duke qenë se diskutimi po zhvillohet me përkthim, por samiti i parë greko-turk që nga shtatori i kaluar është padyshim një moment i rëndësishëm për zhvillimet gjeopolitike.
Të dy udhëheqësit do të shoqërohen nga dy Ministrat e Jashtëm, George Gerapetritis dhe Hakan Fidan, të cilët takohen më rregullisht, dhe dy Këshilltarët Diplomatikë Milton Nikolaidis dhe Akif Cagatay Kilic. Siç mund ta perceptojë edhe një vëzhgues pa përvojë, mjedisi në marrëdhëniet greko-turke ka ndryshuar. Nga pritjet më të mëdha të periudhës së mëparshme, ne jemi zhvendosur në një tension të kontrolluar, pasi Turqia po ripozicionohet në disa fusha dhe në të njëjtën kohë kërkon të hyjë “përmes dritares” në programet evropiane të armatimit, siç është SAFE.
Për këtë qëllim, vetoja greke është e dhënë, për sa kohë që Turqia ruan kërcënimin e luftës, casus belli, kundër Greqisë. Megjithatë, zoti Mitsotakis nuk dëshiron një mjedis tensioni me zotin Erdogan, prandaj edhe emërimi. Nga ana tjetër, siç pranojnë edhe burimet qeveritare, marrëdhëniet greko-turke nuk kanë vrullin për të arritur në thelbin e mosmarrëveshjes greko-turke mbi shelfin kontinental. Dhe në këtë skenar, megjithatë, zoti Mitsotakis është i mendimit se nuk duhet të jemi vazhdimisht “në të kuqe” dhe vlerëson se disa nga reagimet e Turqisë rrjedhin nga lëvizshmëria greke, me planifikimin hapësinor detar, parqet detare, por edhe lëvizjet në sektorin e energjisë me episodet e fundit, licencat për Chevron, por edhe afrimi me Libinë Perëndimore, e cila u konsiderua nga Ankaraja si një “protektorat”.
