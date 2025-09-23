Këmbimi valutor sot/ Me sa lekë blihen e shiten valutat kryesore, çfarë ndodh me monedhat e tjera

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 23-09-2025, 08:02
Në tregun e këmbimit valutor shqiptar, dollari amerikan sot blihet me 81.6 lekë dhe shitet me 82.8 lekë.
Monedha evropiane euro këmbehet me 96.4 lekë në blerje dhe 97.3 lekë në shitje.
Franga zvicerane do të blihet me 102.6 lekë dhe do të shitet me 103.9 lekë, ndërsa paundi britanik do të këmbehet me 110 lekë në blerje dhe 111.4 lekë në shitje.
