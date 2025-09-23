Ousmane Dembele mes lotësh: ‘Topi i Artë’ nuk ka qenë qëllimi im, tani dua të fitoj Kupën e Botës

Ousmane Dembele nuk i mbajti lotët pasi fitoi ‘Topin e Artë’. Në momentin kur përmendi gjithë mbështetjen që ka pasur nga e ëma, familja dhe rrethi i ngushtë, ylli i PSG-së qau me trofeun pranë tij. Ai tha se ky trofe nuk ka qenë një qëllim, por shkon për gjithë ata që e kanë mësuar dhe mbështetur në futboll. Trofeu për të u dorëzua nga një legjendë si Ronaldinho.
‘’Është e jashtëzakonshme ajo që sapo përjetova. Nuk kam fjalë. Ka qenë një vit i pabesueshëm me PSG-në, shumë gjëra kanë ndodhur gjatë karrierës sime. Që Ronaldinho, një legjendë e futbollit, ta dorëzojë këtë çmim për mua, është jashtëzakonisht emocionuese. Jam krenar për atë që kam arritur. Dua të falënderoj PSG-në që erdhi për të më marrë në 2023, presidentin, gjithë klubin. Nasser është si një baba për mua. Dua gjithashtu të falenderoj gjithë stafin që ka qenë i jashtëzakonshëm, Luis Enrique që është gjithashtu si një baba. Dua gjithashtu të falënderoj shokët e skuadrës, kemi fituar pothuajse gjithçka. Ju më keni mbështetur. Kemi arritur të fitojmë pothuajse të gjithë trofetë dhe ky çmim individual vlerëson edhe lojën e ekipit.
Dua gjithashtu të falënderoj të gjithë klubet ku kam kaluar: Dortmund, Rennes, klubi im i formimit ku kam mësuar pothuajse gjithçka, FC Barcelonën ku ëndërroja të luaja, ku mësova pranë lojtarëve të jashtëzakonshëm si Andres Iniesta dhe Lionel Messi. Topi i Artë nuk ka qenë një objektiv i karrierës sime, por është i jashtëzakonshëm.
Kam punuar për të fituar Ligën e Kampionëve, Ligue 1, Kupën e Francës, dhe të shpërblehem me një çmim individual është e jashtëzakonshme. Dua gjithashtu të falënderoj shokët e mi në përfaqësuese, ata me të cilët u rritëm tek të rinjtë dhe trajnerin e përfaqësueses që gjithmonë ka pasur besim tek unë. Shpresojmë tani të fitojmë Kupën e Botës në vitin e tij të fundit.
Dua gjithashtu të falënderoj qytetin tim, Evreux, aty ku jam rritur, ku kam goditur topin tim të parë të futbollit. Përpiqem të kthehem atje kur kam kohë të lirë, ata janë gjithmonë aty për mua. Falenderoj gjithashtu familjen time që më ka mbështetur gjithmonë, agjentin tim që ka besuar gjithmonë tek unë. Ai kishte thënë se një ditë do të fitonim ‘Topin e Artë’. Faleminderit gjithashtu nënës sime, mikes sime më të mirë që më ka ndjekur kudo’’, tha Dembele mes lotësh.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd