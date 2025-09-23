Kthjellime dhe vranësira në vendet malore. Parashikimi i motit për sot

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 23-09-2025, 07:14
Vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.
Moti parashikohet të jetë i kthjellët në të gjithë territorin, por pa përjashtuar kalime të pakta të vranësirave në relievet malore në orët e mesditës.
Era do të fryjë me drejtim jugperëndim – juglindje, me shpejtësi mesatare 7 m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare era fiton shpejtësi deri në 10 m/s.
