Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Tjetër aksident në Fier/ Makina përmbyset në mes të rrugës
Transmetuar më 22-09-2025, 23:12

FIER- Një aksident është regjistruar pak minuta më parë në unazën perëndimore të qytetit të Fierit. Një automjet tip “Toyota” ka humbur kontrollin, është përplasur me një makinë të parkuar dhe më pas është përmbysur në mes të rrugës.

Sipas informacioneve paraprake, nuk ka persona të lënduar, ndërsa dëmet janë vetëm materiale. Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë rrugore, të cilat po punojnë për të normalizuar qarkullimin dhe për të sqaruar shkaqet e aksidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...