“Topi i Artë” 2025/ Britanikja Hannah Hampton fituesja e parë e Trofeut Yachine

FRANCE – Një vit legjendar dhe një trofe i merituar për një portiere që ka sfiduar paragjykimet në karrierën e saj, ashtu si në jetën e saj. Pasi kapërceu pengesat dhe provoi se shikimi i saj i mprehtë nuk e pengoi në ndeshje, Hannah Hampton është ngritur lart, shumë lart.
Së pari me Chelsean, klubin e saj që nga viti 2023. Në moshën 24 vjeç, portierja fitoi titullin e saj të dytë në Premier League angleze. Pastaj me ekipin kombëtar. Sepse me Lionesses, vendasja e Birminghamit fitoi Graalin e Shenjtë kundër Spanjës (1-1, 3-1 në penallti).
Lojtarja e votuar e ndeshjes në gjysmëfinale dhe finale të Euro 2025
Si zëvendësuese gjatë titullit evropian në vitin 2022, Hampton luajti një rol vendimtar në triumfin e Euro 2025. Vendimtare në çerekfinale kundër Suedisë në një gjuajtje penalltish të pamundur (2-2, 3-2 në penallti me shtatë përpjekje për secilin vend), portierja e përsëriti këtë sukses kundër Spanjës në finale, gjatë së cilës ajo bëri edhe disa pritje kyçe.
E votuar si lojtarja e ndeshjes në të dyja herët, Hampton u shpall logjikisht portierja më e mirë e turneut. Dhe tani ajo është shpallur portieria më e mirë në botë, për trofeun e parë Yashin që nderon gratë.
