“Topi i Artë” 2025/ Luis Enrique fiton trofeun Johan Cruyff si trajneri më i mirë

FRANCE – Kush tjetër mund ta kishte marrë çmimin Johan Cruyff për trajnerin më të mirë të sezonit? Luis Enrique e udhëhoqi PSG-në drejt titullit të parë të Ligës së Kampionëve në historinë e tyre, pa lënë pas dore të zakonshmet: Ligue 1, Coupe de France dhe Trophée des Champions.
Në fund të një sezoni të gjatë, atij i mungonte vetëm Kupa e Botës për Klube (finalja e humbur kundër Chelseat) për të kompletuar grumbullimin e trofeve. Nën komandën e tij, klubi nga kryeqyteti e nisi sezonin e ri në të njëjtën bazë me Superkupën e Evropës të fituar kundër Tottenhamit.
Rezultatet dhe mënyra…
Të paktën aq sa rezultatet, është mënyra se si u arritën ato, me një stil loje shumë të identifikueshëm, presion në të gjithë fushën dhe posedim të tepërt të topit, që është absolutisht e jashtëzakonshme. Ai i ka lënë gjurmën e tij kësaj skuadre, pa yje, për ta shndërruar atë në një makinë fituese.
Me të, të gjithë janë në të njëjtën situatë, përfshirë Ousmane Dembélé, i cili u lëndua gjatë ndeshjes së grupeve të Ligës së Kampionëve kundër Arsenalit. Ekipi, asgjë tjetër përveç ekipit, dhe askush më sipër.
