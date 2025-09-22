Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Topi i Artë’ 2025/ Lamine Yamal fiton Trofeun Kopa për të dytin vit radhazi
Transmetuar më 22-09-2025, 21:57

FRANCE – Lamine Yamal fitoi trofeun e dytë Kopa këtë të hënë në mbrëmje, i cili shpërblen lojtarin më të mirë nën 21 vjeç. Dhe padyshim që kjo nuk është surprizë për talentin e Barcelonës, i cili ishte tashmë midis favoritëve për të konkurruar me "djemtë e mëdhenj" për Topin e Artë.

Pas fitores së La Roja në Euro 2024, tetëmbëdhjetëvjeçari ka pasur një sezon të jashtëzakonshëm, megjithëse fillimisht është lënë në hije nga performanca fenomenale e partnerit të tij të klubit, Raphinha, nga pikëpamja e shënimit.

Por ai ka prodhuar edhe disa performanca tërheqëse, siç është ndeshja e parë gjysmëfinale e Ligës së Kampionëve kundër Interit në pranverë. Ai ka qenë gjithashtu jashtëzakonisht efektiv në El Clasico, me tre gola dhe dy asiste në katër ndeshje në të gjitha garat.

Ishte gjithashtu një vit i suksesshëm nga një këndvështrim kolektiv, me titujt e La Ligës, Kupës së Mbretit dhe Superkupës së Spanjës. Klubi katalanas iu afrua shumë arritjes në finalen e Ligës së Kampionëve.

Yamal është përpara dy lojtarëve francezë, parizienit Désiré Doué dhe Ayyoub Bouaddi të Lille, si dhe mesfushorit të PSG-së João Neves.

