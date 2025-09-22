Franca njeh zyrtarisht Palestinën

Presidenti francez Emmanuel Macron tha sot se Franca do të njohë zyrtarisht shtetin e Palestinës, duke u bashkuar me një grup vendesh që kanë ndërmarrë të njëjtin hap kohët e fundit, përfshirë Britaninë, Kanadanë, Australinë dhe Portugalinë.
Lajmi u bë publik gjatë fjalimit të Macron në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, ku ai theksoi se kjo njohje përbën një hap të rëndësishëm drejt një zgjidhjeje të qëndrueshme me dy shtete dhe drejt paqes afatgjatë në Lindjen e Mesme.
Macron u shpreh se do të jepen më shumë hollësi në ditët në vijim.
Ky zhvillim ndodh në një moment kur numri i vendeve që njohin shtetësinë palestineze është në rritje, ndërsa situata në Rripin e Gazës vazhdon të përkeqësohet dhe tensionet midis Izraelit dhe Palestinës mbeten të larta.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd