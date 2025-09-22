Dua Lipa pushon nga puna menaxherin e saj: Mbështetës i flaktë i Izraelit dhe kundër popullit palestinez

Dua Lipa e shkarkoi agjentin e saj për shkak të mbështetjes që thuhet se ai i jepte Izraelit
Këngëtarja e njohur për pop-in, Dua Lipa, ndërpreu bashkëpunimin me menaxherin e saj të deri më tani, David Levi, pasi u zbulua se ai ishte përgjegjës për një fushatë shpifjeje me qëllim që grupi irlandez i rapit Kneecap të mos performonte në festivalin Glastonbury.
Më konkretisht, para festivalit, disa profesionistë të industrisë së muzikës dhe artistë nënshkruan një letër private drejtuar themeluesit të festivalit, Michael Eavis, duke e lutur që të hiqte nga programi grupin Kneecap, i cili ka dënuar publikisht gjenocidin e vazhdueshëm të Palestinës nga Izraeli.
Megjithatë, letra rrodhi në publik dhe u kritikua gjerësisht, dhe Kneecap morën pjesë siç ishte planifikuar në festival. Sipas Anadolu Ajans që citon noa.al ndër firmëtarët e letrës ishte edhe David Levi, menaxheri i Dua Lipës nga agjencia e talenteve WME.
“E konsideron mbështetës të luftës së Izraelit në Gaza”
Sipas një raporti të The Mail on Sunday, vendimi për të pushuar David Levin erdhi sepse pozicioni pro-palestinez i Duas nuk përputhej me veprimet e agjentit të saj. “E konsideron mbështetës të luftës së Izraelit në Gaza dhe për trajtimin e tmerrshëm të palestinezëve, gjë që u bë e qartë nga letra që ai nënshkroi dhe dërgoi te Michael Eavis,” tha burimi anonim për gazetën.
Këngëtarja me çmim Grammy ka shfaqur disa herë solidaritet me popullin palestinez. Në maj të vitit të kaluar, ajo përdori platformën në Instagram për të denoncuar “gjenocidin e Izraelit mbi palestinezët në Gaza” dhe mori pjesë në protesta që dënonin përfshirjen e Mbretërisë së Bashkuar në konflikt. /noa.al
