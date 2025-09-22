Si po e humbet Izraeli, ditë pas dite, opinionin publik amerikan

Ndërsa lufta në Gaza vazhdon, Izraeli po humbet gjithnjë e më shumë përkrahës nga opinioni publik amerikan – gjë që është e vetmja që e mbron nga një fat i ngjashëm me atë të Afrikës së Jugut gjatë aparteidit.
Në mesin e shtatorit, pasi i tregoi senatorit amerikan Marco Rubio dhe Sekretarit të Shtetit të SHBA-ve gurët 2000-vjeçarë të Murit Perëndimor në Jeruzalem, kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, deklaroi se partneriteti i vendit të tij me Shtetet e Bashkuara është “po aq i fortë dhe i qëndrueshëm sa gurët që sapo preku”.
Por, në realitet, kjo aleancë po vihet në provë.
Një vend në rrezik izolimi
Në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, që zhvillohet këtë javë në Nju Jork, disa nga aleatët më të afërt të Izraelit – përfshirë Australinë, Britaninë, Kanadanë dhe Francën – pritet të njohin shtetin palestinez.
Dhe megjithëse zyrtarët izraelitë argumentojnë se zgjerimi i vendbanimeve në Bregun Perëndimor do ta bëjë të pamundur ndonjëherë krijimin e një shteti të tillë, kjo nuk i pengon vendet e tjera të lëvizin drejt njohjes.
Shtetet e Bashkuara janë ende faktori kryesor që e pengon Izraelin të përfundojë si një shtet të izoluar ndërkombëtarisht, siç ndodhi me Afrikën e Jugut gjatë aparteidit. Por opinioni publik në SHBA po ndryshon me shpejtësi.
Rënia e mbështetjes
Sipas një sondazhi të qershorit nga Gallup, simpatia për Izraelin ka rënë në nivelin më të ulët në 25 vitet e fundit. Në vitin 2022, 42% e të rriturve amerikanë kishin një opinion negativ për Izraelin; sot kjo shifër ka arritur në 53%.
Një sondazh i fundit i YouGov/Economist zbuloi se 43% e amerikanëve besojnë se Izraeli po kryen gjenocid kundër palestinezëve në Gaza.
Ky ndryshim është më i dukshëm midis demokratëve të rinj dhe progresistëve, të cilët i shohin politikat izraelite në prizmin e çështjeve të drejtësisë racore dhe antikolonializmit.
Shenja alarmi për Netanyahun
Netanyahu këmbëngul se marrëdhëniet me Uashingtonin janë të qëndrueshme. Por politikanët amerikanë nuk mund të injorojnë përgjithmonë presionin e opinionit publik.
Mbështetja e pakushtëzuar për Izraelin, e cila dikur shihej si e padiskutueshme, po sfidohet. Dhe ndërsa lufta në Gaza vazhdon dhe numri i viktimave civile rritet, çdo ditë që kalon e bën më të vështirë për SHBA-në të qëndrojë në anën e Izraelit pa kosto të brendshme politike. /Sofokli Arkontakis, gazeta In
