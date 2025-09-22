Selanik: Emigranti 36-vjeçar ngacmoi sek’sualisht katër djem të mitur në shkollën fillore

Autoritetet në Selanik kanë arrestuar një emigrant 36-vjeçar nga Gjeorgjia, pas akuzave se ai ngacmoi seksualisht katër djem të mitur, të moshës 9 dhe 11 vjeç, ndërsa ata po luanin në një shkollë fillore në Neapoli.
Incidenti raportohet se ndodhi mbrëmjen e së dielës, më 21 shtator ndërsa të vegjlit po luanin në një shkollë fillore në Neapoli, raporton noa.al.
Sipas dëshmive, i akuzuari jo vetëm që i ngacmonte fëmijët, por i përndiqte edhe jashtë ambienteve të shkollës.
Ai pranoi se kishte konsumuar alkool, por mohon akuzat për ngacmim seksual, madje kërkoi që të ekzaminoheshin pamjet filmike nga kamerat e sigurisë në zonë.
Policia e arrestoi dhe kundër tij u ngritën akuza penale për sulm seksual dhe kërcënime.
Çështja iu paraqit Gjykatës Penale me Një Anëtar të Selanikut, por gjyqi u shty për shkak të mungesës së dëshmitarëve të akuzës.
Gjykata vendosi të vazhdojë paraburgimin e tij deri në gjyq. Nga ana e tij, 36-vjeçari pretendoi se i është nënshtruar dhunës nga prindërit e të miturve dhe, nëpërmjet avokatëve të tij, deklaroi se do të ushtrojë të drejtat e tij ligjore. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd