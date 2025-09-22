Aksident në segmentin Fier–Patos: Automjeti përplaset me kamionin e parkuar, dy të plagosur

Fier, 22 Shtator 2025 — Një aksident rrugor ka ndodhur pasditen e sotme në segmentin rrugor Fier–Patos, ku një automjet është përplasur me një kamion të parkuar në anë të rrugës.
Sipas burimeve paraprake, dy shtetas kanë mbetur të plagosur si pasojë e përplasjes së fortë dhe janë transportuar menjëherë drejt spitalit për ndihmë mjekësore. Gjendja e tyre shëndetësore ende nuk dihet, ndërsa dëshmitarë në vendngjarje raportojnë se aksidenti ka qenë i rëndë në intensitet.
Në vendngjarje ndodhen forcat e Policisë Rrugore, të cilat kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e aksidentit. Dyshohet se shkak i përplasjes është bërë shpejtësia e lartë e automjetit, që ka humbur kontrollin përpara goditjes së kamionit të ndaluar.
Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar, veçanërisht në segmentet ku ndodhen mjete të ndaluara në mënyrë të papërshtatshme.
Hetimet janë në vijim.
