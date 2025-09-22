Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në segmentin Fier–Patos: Automjeti përplaset me kamionin e parkuar, dy të plagosur
Transmetuar më 22-09-2025, 20:04

Fier, 22 Shtator 2025 — Një aksident rrugor ka ndodhur pasditen e sotme në segmentin rrugor Fier–Patos, ku një automjet është përplasur me një kamion të parkuar në anë të rrugës.

Sipas burimeve paraprake, dy shtetas kanë mbetur të plagosur si pasojë e përplasjes së fortë dhe janë transportuar menjëherë drejt spitalit për ndihmë mjekësore. Gjendja e tyre shëndetësore ende nuk dihet, ndërsa dëshmitarë në vendngjarje raportojnë se aksidenti ka qenë i rëndë në intensitet.

Në vendngjarje ndodhen forcat e Policisë Rrugore, të cilat kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e aksidentit. Dyshohet se shkak i përplasjes është bërë shpejtësia e lartë e automjetit, që ka humbur kontrollin përpara goditjes së kamionit të ndaluar.

Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar, veçanërisht në segmentet ku ndodhen mjete të ndaluara në mënyrë të papërshtatshme.

Hetimet janë në vijim.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

