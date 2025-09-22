U kap në foto duke pirë cigare në zyrë, Albana Koçiu i kërkon Ramës të shkarkojë zv/ministrin e Brendshëm Andi Mahila

Ministrja e Brendshme Albana Koçiu propozon shkarkim nga detyra oër zv.ministrin Andi Mahila pas denoncimit të një qytetari
Ministrja e re e Brendshme, Albana Koçiu, e ka nisur mandatin e saj me vendime të forta disiplinore. Vetëm pak ditë pas betimit në Presidencë, ajo i ka propozuar qeverisë shkarkimin nga detyra të zv.ministrit të Brendshëm, Andi Mahila.
Shkak për këtë vendim u bë një foto e publikuar nga një qytetar, ku Mahila shihej duke konsumuar cigare në një ambient të mbyllur, në kundërshtim me ligjin që ndalon duhanpirjen në hapësira të tilla.
Qytetari e denoncoi rastin direkt te ministrja Koçiu, e cila pas shqyrtimit të materialit dhe konstatimit të shkeljes, paraqiti propozimin për shkarkim.
Vendimi pritet të merret nga qeveria, duke i dhënë fund detyrës së Mahilës, i cili mban postin e zv.ministrit të Brendshëm që nga janari i vitit 2021.
Ministrja Koçiu ka njoftuar personalisht edhe qytetarin që kishte bërë denoncimin, duke i komunikuar se veprimi i tij solli masa konkrete. /noa.al
