A njoftohen fituesit e “Topit të Artë” para ceremonisë?

Disa ditë para ceremonisë së “Topit të Artë” 2022, Karim Benzema merr një telefonatë nga drejtori editorial i France Football për të njoftuar se e ka fituar çmimin. "Madhështore. Do të më duhet pak kohë ta besoj," përgjigjet Benzema.
Deri në vitin 2023, fituesit njoftoheshin paraprakisht, në veçanti për të organizuar një intervistë dhe një sesion fotografik. Që nga viti 2024, kjo nuk ndodh më.
Ja disa shpjegime në video, me dëshmi nga disa aktorë, votues, organizatorë, fitues të “Topit të Artë”, në dokumentarin "Topi i Artë, kutitë e një sekreti", i disponueshëm vetëm në kanalin YouTube të L’Équipe.
