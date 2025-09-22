Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shuhet ikona e filmit dhe teatrit, Enver Petrovci!
Transmetuar më 22-09-2025, 13:19

Shuhet në moshën 71-vjeçare aktori i mirënjohur nga Kosova, Enver Petrovci.

Petrovci ishte i njohur për rolet e tij të paharrueshme në teatër, film dhe televizion, duke shfaqur një talent të rrallë për interpretim dhe një prezencë të fuqishme artistike.

Gjatë karrierës së tij, ai u shqua si në dramën klasike, ashtu edhe në rolet moderne, duke fituar respektin dhe admirimin e kolegëve, kritikëve dhe publikut.

