Vlorë – Debate të forta në Këshillin Bashkiak, Erlis Halili zgjedhet kryetar bashkie

Vlorë, Shqipëri – 22 Shtator 2025:
Anëtarët socialistë të Këshillit Bashkiak të Vlorës kanë propozuar emrin e inxhinierit Erlis Halili, një prej nënkryetarëve të bashkisë, për të marrë drejtimin e bashkisë pas dorëheqjes së Ermal Dredhës.
Procesi ka shkaktuar debate të forta me përfaqësuesit e opozitës. Atird Hoxha, kreu i degës së PD-së në Vlorë, ka kundërshtuar emërimin, ndërsa Ervis Mocka, kryetari i Këshillit të Qarkut, ka mbështetur kandidaturën e Halilit duke theksuar se procedura duhet të ndiqet sipas rregullores.
“Ju lutem sekretar, bëni gati fletat e votimit. Me shumicë votash ne do ta zgjedhim, doni apo s’doni ju,” ka deklaruar Mocka.
Ai gjithashtu ka paralajmëruar se procesi demokratik duhet të respektohet nga të gjithë: “Sot i erdhi radha Ermalit, nesër do t’ju vijë radha edhe njërit prej jush. Mos fërkoni duart, ju duhet të ulërini se është shkelur kushtetuta me të dyja këmbët.”
Pas votimit, Erlis Halili është zgjedhur kryetar i bashkisë Vlorë, duke marrë përgjegjësinë e drejtimit të qytetit dhe sfidat e qeverisjes lokale. Ngjarja ka nxitur reagime të ndryshme nga partitë politike dhe komuniteti lokal, duke vënë në pah tensionet dhe rivalitetet brenda Këshillit Bashkiak.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd