Aksident i trefishtë në Fier
Transmetuar më 22-09-2025, 09:54

FIER- Një aksident i trefishë ka ndodhur ditën e sotme në Fier. Mësohet se nga aksidenti janë përfshirë një makinë tip Audi, një makinë tip Hyundai si dhe një makinë tip Volkswagen.

Shkaqet e aksidentit ende nuk dihet se cilat janë. Ndërkohë që një person ka mbetur i lënduar, i cili është transportuar drejt spitalit të Fierit.

